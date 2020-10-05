Вышел новый трейлер экранизации комикса «Майор Гром»

Фото: Bubble Comics

Глава студии Marvel Кевин Файги планирует заключить с канадским актёром Райаном Рейнольдсом крупнейшую сделку в истории супергеройской франшизы. Речь идёт о десяти фильмах, в которых сыграет исполнитель роли Дэдпула.

О сумме контракта ничего не сообщается, и возможное количество фильмов основано на продолжительных контрактах студии, которые заключили Сэмюэл Л. Джексон и Себастиан Стэн. Каждый из них подписался на девять фильмов,...