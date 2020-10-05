Вышел новый трейлер экранизации комикса «Майор Гром»

Компания Bubble Comics опубликовала новый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Премьера намечена на 2021 год.
Ролик представили в рамках фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, который прошёл 3 и 4 октября.
Картина создана на основе серии комиксов издательства Bubble. Она рассказывает о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга, который борется со злодеем Чумным Доктором. Преступник убивает людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе.
Режиссёром выступил Олег Трофим. Главные роли исполнили Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин и Сергей Горошко, писал NEWS.ru.
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