https://static.news.ru/photo/657f6554-4279-11ea-91cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Стриминговый сервис Amazon Prime опубликовал тизер нового сериала «Охотники» с Аль Пачино в главной роли.

Ролик предназначен для показа в рекламный перерыв по время трансляции Супербоула Национальной футбольной лиги США.

Действие проекта разворачивается в Нью-Йорке 1977 года. Сюжет рассказывает о команде охотников на высокопоставленных нацистских офицеров, планирующих создать в США Четвертый рейх.

Премьера триллера, состоящего из десяти эпизодов, намечена на 21 февраля. Создателем сериала является Дэвид Вейл. Одним из исполнительных продюсеров выступил Джоржан Пил, снявший хорроры «Прочь» и «Мы».

Как писал NEWS.ru, Аль Пачино стал одним из номинантов кинопремии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за участие в картине «Ирландец» Мартина Скорсезе.