Вышел не публиковавшийся ранее короткометражный фильм Аньес Варды

https://static.news.ru/photo/9032843e-7b31-11ea-ab83-fa163e074e61_660.jpg Аньес Варда Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Некоммерческая организация American Cinematheque выпустила ранее не публиковавшийся короткометражный фильмы французского режиссёра Аньес Варды. Документальная лента получила название The Little Story of Gwen From French Brittany («Маленькая история Гвен из Бретани»).

Картина рассказывает о дружбе между Вардой и её подругой Гвен Деглис. Они познакомились в Париже в 1996 году, однако позже Деглис переехала в Лос-Анджелес, сообщает Dazed.

Фильм был снят в 2008 году. Сама Дегрлис сейчас является сотрудницей American Cinematheque.

Как писал NEWS.ru, Аньес Варда умерла в марте 2019 года в возрасте 90 лет. Последние годы она страдала от онкологического заболевания. Её фильм «Клео от 5 до 7» в 2019 году занял второе место в списке ста лучших фильмов, снятых женщинами, по версии «Би-би-си». В рейтинге оказались ещё пять картин кинематографистки, что сделало её рекордсменом списка.