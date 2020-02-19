https://static.news.ru/photo/9ea19fb4-5304-11ea-8fc8-fa163e074e61_660.jpg Аль Пачино и Мейталь Дохан Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Израильская артистка Мейталь Дохан ушла от Аль Пачино. Пара была вместе два года.

40-летняя актриса заявила, что приняла решение из-за скупости актёра и их разницы в возрасте, сообщает Daily Mail. Он пожаловалась, что возлюбленный покупал ей только цветы.

Я пыталась отрицать, что разница в возрасте — это сложно, но, честно говоря, он уже старик. Поэтому при всей моей любви наши отношения продлились недолго, — сказал артистка.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Amazon Prime опубликовал тизер нового сериала «Охотники». Главную роль в проекте исполнил Аль Пачино.