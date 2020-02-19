Израильская артистка Мейталь Дохан ушла от Аль Пачино. Пара была вместе два года.
40-летняя актриса заявила, что приняла решение из-за скупости актёра и их разницы в возрасте,
Я пыталась отрицать, что разница в возрасте — это сложно, но, честно говоря, он уже старик. Поэтому при всей моей любви наши отношения продлились недолго, — сказал артистка.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Amazon Prime опубликовал тизер нового сериала «Охотники». Главную роль в проекте исполнил Аль Пачино.
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