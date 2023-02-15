Внук Тодоровского и сын Ефремова представили фильм «Здоровый человек»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры Никита Ефремов, Полина Айнутдинова и Ирина Старшенбаум (слева направо) на премьере фильма «Здоровый человек» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Петр Тодоровский, сын режиссера Валерия Тодоровского и внук советского постановщика Петра Тодоровского, представил премьеру фильма «Здоровый человек». Лента выйдет в прокат 3 марта, в главной роли — сын Михаила Ефремова Никита.

По сюжету успешный ведущий спортивных новостей Егор Тихонов после трагического события принимает решение изменить привычную жизнь. Он отправляется на поиски себя: становится волонтером в детской больнице, развлекает тяжело больных детей, ищет пропавших людей. На этом пути он встречает ту, которая понимает его, как никто другой. А в прежней, внешне счастливой жизни остались жена и когда-то любимая работа. Зрителям предстоит узнать, куда приведет героя этот поиск и какую цену придется заплатить за то, чтобы хоть немного приблизиться к осознанию смысла своего существования.

Светский показ «Здорового человека» посетили такие звезды, как певица Юлия Беретта, актрисы Настасья Самбурская и Ирина Старшенбаум, певец Тимур Родригез.

Кадры премьеры фильма «Здоровый человек» — в галерее NEWS.ru.