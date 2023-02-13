Экс-адвокат Ефремова предположил, почему он отказался от замены наказания Экс-адвокат Ефремова Алешкин: актер мог отказаться от замены наказания, чтобы не получить «информационный негатив»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года колонии за ДТП со смертельным исходом, мог отозвать ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы, получив «внутреннюю информацию», предположил в разговоре с NEWS.ru экс-адвокат артиста Андрей Алешкин. Собеседник отметил, что Ефремову могло стать известно о возражения потерпевшей стороны, на фоне которых ходатайство не одобрят.

Полагаю, что могла быть внутренняя информация, что, возможно, наказание ему не заменят. Либо поступили контраргументы или возражения [от потерпевшей стороны], и это в совокупности могло повлиять на его решение отозвать ходатайство. Хотя, по моему мнению, все шансы заменить наказание были. Возможен такой вариант, не исключено, [что ему сказали, что ходатайство не одобрят], Поэтому он отозвал, чтобы не получать некий информационный негатив от того, что отказали. Вы знаете, когда решения принимают не в вашу пользу, СМИ об этом рассказывают — это информационный негатив. Может быть этот негатив и не нужен Михаилу Олеговичу, — отметил Алешкин.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на Алексеевский районный суд Белгородской области, что Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству его адвоката о замене лишения свободы на принудительные работы. По информации агентства, вопрос о прекращении производства будет решен судом на заседании 17 февраля.

Ефремов попал в аварию в Москве 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Largus. Сам артист почти не пострадал, а второй участник ДТП — Захаров — скончался в больнице от полученных травм. Ефремов в момент аварии был пьян.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил NEWS.ru, что решение суда по поводу смягчения приговора Михаилу Ефремову зависит от наличия или отсутствия нарушений заключенным режима в колонии, а также от позиции исправительного учреждения, прокуратуры и суда.