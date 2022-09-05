Петр Тодоровский объяснил идею фильма «Здоровый человек» Режиссер Тодоровский: фильм «Здоровый человек» о цене неравнодушия

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Режиссер Петр Тодоровский, получивший награду в номинации «Русские премьеры» за фильм «Здоровый человек»

Идея фильма «Здоровый человек» заключается в том, чтобы показать, как из-за новой жизни теряются старые смыслы, рассказал режиссер ленты Петр Тодоровский. Он добавил, что на создание художественной картины его сподвигла личная история. Фильм повествует о ведущем спортивных новостей на федеральном канале, который стал волонтером в детском онкологическом отделении и начал участвовать в поисково-спасательных работах. По словам режиссера, он, как и главный герой, однажды оказался в похожей ситуации, пишет «Слово и Дело».

Я в какой-то момент оказался в той же ситуации, что и главный герой в самом начале фильма, то есть когда ночью меня разбудили крики о помощи во дворе. И я не вышел. <...> А потом, на следующий день, испытал сильный стыд. <...> Безусловно, это фильм о неравнодушии и о том, что, с одной стороны, это неравнодушие дается нам большой ценой, но, с другой стороны, это нормально, — пояснил Тодоровский.

По словам режиссера, своей картиной он не собирался сказать, что проблема неравнодушия касается только современного общества. Он отметил, что почувствовал в себе «нравственное нездоровье» и сначала не знал, что с этим сделать, а потом решил снять фильм.

Главные роли в фильме исполнили актеры Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум.

Актер Иван Добронравов ранее заявил, что отечественную киноиндустрию необходимо развивать, чтобы у зрителя пробудился интерес к российским фильмам. Он подчеркнул, что популярность может обрести кино из регионов, потому что в них кладезь интересных историй, которые должны быть пересказаны.