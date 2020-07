Власти Турции не дали Netflix снять сериал из-за персонажа-гея

https://static.news.ru/photo/27857102-cc0e-11ea-942d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Команде мини-сериала If Only власти Турции отказались выдавать разрешение на съёмки из-за того, что один из пяти главных персонажей в нём должен быть геем. Производством проекта занимается стриминговый сервис Netflix.

Представители платформы решили не менять сценарий шоу и отменили его работу над ним. Создательница Эдже Йоренч отметила, что сцены секса или иного интимного физического контакта с этим героем снимать не планировали, сообщает Financial Times.

Онлайн-кинотеатр компенсировал затраты на предварительное производство, которые понесла студия Ay Yapim, снимавшая мини-сериал. Netflix также объявил, что продолжит работать в Турции и финансировать съёмки проекта в стране для своей линейки Originals.

Представитель Партии справедливости и развития, правящей в Турции, подтвердил, что государственные органы не выдали разрешение на съёмки If Only. Он отметил, что правительство не обязано одобрять все проекты стримингового сервиса, передаёт The Independent.

