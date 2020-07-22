Власти Турции не дали Netflix снять сериал из-за персонажа-гея

Команде мини-сериала If Only власти Турции отказались выдавать разрешение на съёмки из-за того, что один из пяти главных персонажей в нём должен быть геем. Производством проекта занимается стриминговый сервис Netflix.
Представители платформы решили не менять сценарий шоу и отменили его работу над ним. Создательница Эдже Йоренч отметила, что сцены секса или иного интимного физического контакта с этим героем снимать не планировали,
Онлайн-кинотеатр компенсировал затраты на предварительное производство, которые понесла студия Ay Yapim, снимавшая мини-сериал. Netflix также объявил, что продолжит работать в Турции и финансировать съёмки проекта в стране для своей линейки Originals.
Представитель Партии справедливости и развития, правящей в Турции,
Как писал NEWS.ru, выход пятого сезона сериала «Корона» намечен на 2022 год. Начало его съёмок запланировано на июнь 2021 года.
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