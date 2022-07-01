Вдовиченков рассказал о судьбе BMW Х5 из фильма «Бумер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Вдовиченков

Актёр Владимир Вдовиченков, снимавшийся в «Бумере», рассказал о судьбе знаменитого чёрного BMW Х5, ставшего звездой картины. Машину разыграли в лотерею, сообщил Кот из криминальной драмы в эфире программы «Кино в деталях».

По словам актёра культовой картины нулевых, режиссёр Сергей Сельянов после премьеры второго «Бумера» в качестве рекламной кампании придумал разыграть автомобиль в лотерею.

В билетах были цифры. Четверым выпало право участвовать в лотерее. В гостинице им дали маленькие тачки. И кто выиграл в импровизированной гонке, тому доставалась машина, на которой мы снимались, — рассказал Вдовиченков.

Актёр признался, что дал слабину и посоветовал победителю продать легендарную иномарку. Однако, история повернулась по-другому.

Проходит десять лет. В 2017 году я выхожу из театра. И стоит Х5, на котором я снимался. И сидит этот парень. Он на нем ездит до сих пор. Он сказал, что после такого кино не может продать эту машину, — рассказал Вдовиченков.

Картины «Бумер» и «Бумер-2» стали в своё время культовыми, их герои прославились на всю страну по аналогии с героями фильмов «Брат» и «Брат-2». Цитаты из криминальных драм разошлись в народ на крылатые выражения.

Ранее российский режиссёр Клим Шипенко сравнил актёра Владимира Вдовиченкова с советским поэтом и автором-исполнителем Владимиром Высоцким. Шипенко отметил, что артист является «одним из крутейших мужчин в нашем кино» ещё с фильма «Бумер».