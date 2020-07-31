Ван Дамм сыграет спецагента в комедийном боевике для Netflix

https://static.news.ru/photo/1550598c-d331-11ea-9ae0-fa163e074e61_660.jpg Жан-Клод Ван Дамм Фото: Christopher Khoury/Global Look Press

Актёр Жан-Клод Ван Дамм снимается в роли бывшего секретного агента в комедийном боевике «Последний наёмник» для стримингового сервиса Netflix.

Съёмки картины проходят во Франции. Режиссёром выступает Дэвид Шахрон («По ту сторону путей»), который вместе с Исмаэлем Си Саваном («Ласкары») написал сценарий к фильму.

Герою Ван Дамма предстоит спасать своего сына, который стал жертвой ложного обвинения в торговле оружием и наркотиками.

«Последний наёмник» — это невероятно захватывающий проект, который позволяет мне попробовать себя в новом жанре, — цитирует актёра Variety.

По его словам, в фильме рассказывается красивая история, насыщенная экшен и юмором.

Шахрон, в свою очередь, заявил, что фильм является данью «великой традиции боевиков 80–90-х годов», где были необыкновенные герои, а впечатляющие трюки перемежались юмором. По мнению режиссёра, только Ван Дамм способен воплотить «этот беспрецедентный золотой век кинематографа».

Ранее NEWS.ru писал, что Netflix анонсировал съёмки мультсериала по компьютерной игре Splinter Cell, героем которой является спецагент Сэм Фишер, борющийся с террористами. Планируется снять два сезона, в каждом из которых будет по 16 серий.