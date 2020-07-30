Netflix снимет мультсериал по игре Splinter Cell

https://static.news.ru/photo/c6967d7a-d313-11ea-8c57-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/splintercell

Стриминговый сервис Netflix совместно с компанией Ubisoft снимет аниме-сериал по мотивам компьютерной игры Splinter Cell.

В качестве сценариста и продюсера выступит Дерек Колстад, который известен по работе над фильмами о Джоне Уике. Сериал будет состоять из двух 16-серийных сезонов, сообщает Variety.

Splinter Cell — серия компьютерных игр в жанре стелс-экшена, которую курировал американский писатель Томом Клэнси. Первая из них была выпущена в 2002 году.

Главный герой игры — Сэм Фишер, специальный агент вымышленного подразделения АНБ «Третий эшелон». В ходе нескольких игр он срывает планы террористов, которые разрабатывают оружие массового поражения и тем самым угрожают безопасности США.

Ранее NEWS.ru писал, что Netflix продолжает работу над аниме-фильмом по вселенной, созданной польским писателем Анджеем Сапковским в серии романов о ведьмаке Геральте. Кроме того, сервис планирует снять шестисерийный спин-офф, рассказывающий о событиях, которые происходили в мире «Ведьмака» до описанных в книгах.