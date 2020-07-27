Netflix анонсировал новый приквел к сериалу «Ведьмак»

https://static.news.ru/photo/338b2330-d018-11ea-8238-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Heinl/dpa/Global Look Press

Netflix снимет шестисерийный спин-офф по вселенной «Ведьмака», который расскажет о событиях, предшествующих показанным в первом сезоне сериала и описанных в книгах польского писателя Анджея Сапковского.

Исполнительный продюсер и шоураннер Деклейн де Барра пояснил, что приквел получил название The Witcher: Blood Origin. В нём будет раскрыта история мира эльфов до катаклизма, известного как «сопряжение сфер», благодаря которому в нём появились люди и монстры. Кроме того, в сериале будет рассказана история самого первого ведьмака.

С тех пор, как я впервые прочёл книги о ведьмаке, в моей голове постоянно вертелся вопрос: каким был эльфийский мир до катастрофического прихода людей? — цитирует де Барру сайт ladbible.com.

Он добавил, что «всегда был очарован подъёмом и падением цивилизаций», расцветом науки и культуры до этого и утратой за короткое время обширной области знаний после.

Ранее NEWS.ru писал, что съёмки второго сезона сериала «Ведьмак», прерванные из-за пандемии коронавируса, будут возобновлены 17 августа. Они продлятся около полугода. Зрители увидят продолжение приключений Геральта из Ривии во второй половине 2021 года.

Netflix работает над созданием анимационного фильма по вселенной, созданной Сапковским. Мультфильм будет выполнен в стилистике аниме.