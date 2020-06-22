Стала известна дата возобновления съёмок «Ведьмака»

Съёмки второго сезона сериала «Ведьмак», созданного по одноимённой серии романов польского автора Анджея Сапковского, начнутся 17 августа 2020 года. Работу ранее пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
О дате возобновления работы актёров и команды стало известно в Twitter проекта.
Стряхнув пыль с лютни и пера, есть у меня новости и мёд для тебя: после нескольких месяцев порознь пришла пора вновь съёмки начать. Ведьмак и его бард, что без изъяна, воссоединятся на площадке 17 августа, — говорится в сообщении.
Iâm dusting off my lute and quill, I have some news, some mead to spill: After all the months weâve been apart Itâs time for production to restart. The Witcher and his bard whoâs flawless, Will reunite on set 17 August.