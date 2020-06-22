Стала известна дата возобновления съёмок «Ведьмака»

https://static.news.ru/photo/5e9afc8a-b489-11ea-b287-fa163e074e61_660.jpg Фото: netflix.com

Съёмки второго сезона сериала «Ведьмак», созданного по одноимённой серии романов польского автора Анджея Сапковского, начнутся 17 августа 2020 года. Работу ранее пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

О дате возобновления работы актёров и команды стало известно в Twitter проекта.

Стряхнув пыль с лютни и пера, есть у меня новости и мёд для тебя: после нескольких месяцев порознь пришла пора вновь съёмки начать. Ведьмак и его бард, что без изъяна, воссоединятся на площадке 17 августа, — говорится в сообщении.

Iâm dusting off my lute and quill,

I have some news, some mead to spill:

After all the months weâve been apart

Itâs time for production to restart.

The Witcher and his bard whoâs flawless,

Will reunite on set 17 August. — The Witcher (@witchernetflix) June 22, 2020

Процесс съёмок займёт примерно 5-6 месяцев. Работа пройдёт в Великобритании при соблюдении рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции.

В связи с этим выход новых серий может быть назначен на вторую половину 2021 года, писал NEWS.ru.