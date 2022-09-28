В Сети состоялась премьера фильма о легендарном ФК «Манчестер Юнайтед»

Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера документального фильма «Великий Юнайтед» о британской футбольной команде «Манчестер Юнайтед». Кинолента показывает историю легендарного клуба, а рассказ ведут тренеры, известные фанаты и именитые футболисты, звезды старой и новой школы: Брайан Кидд, Марк Хьюз, Сэмми Макилрой, Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, Оле Гуннар, Эндрю Бернем, Шон Райдер, Питер Хук и другие.

Создатели картины подробно рассказывают о скандалах «Манчестер Юнайтед», в том числе связанных с фанатами клуба. Они объясняют, почему на протяжении десятилетий команда была фаворитом среди рабочего класса Великобритании, к чему приводили драки людей во время и после матчей, и как футбол придавал людям смысл жизни.

Фото: shutterstock

28 сентября в KION стартовал исторический сериал «Союз спасения. Время гнева», чуть позже он выйдет в эфире Первого канала. Многосерийный фильм о восстании декабристов является одновременно приквелом и сиквелом картины Андрея Кравчука, вышедшей на экраны в 2019 году.

До этого KION объявил о премьере 1 октября документального сериала Евгения Григорьева «Дедлайн». Главные герои проекта — люди, добившиеся успеха в жизни, несмотря на свой возраст. Ленту сняла кинокомпания «Первое Кино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).