В Сети появился первый эпизод музыкального мультсериала «Зебра в клеточку»

https://static.news.ru/photo/c89321d4-d3d4-11ea-aac3-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма «Зебра в клеточку» Фото: Союзмультфильм/youtube.com

Российская киностудия «Союзмультфильм» опубликовала первый эпизод музыкального анимационного сериала «Зебра в клеточку».

Интернет-премьера первой серии под названием «Кто сделал чудо» состоялась на YouTube-канале киностудии. Всего планируется выпустить 52 эпизода.

В числе героев сериала: зебра Клеточка, которая отличается необычным узором на теле, зебра Поля с более традиционным окрасом, крокодил-вегетарианец Гоша, страус Паша и его младший брат — яйцо Петя, слон Родион и другие. Действие происходит в Африке.

Сериал рассчитан на детей в возрасте от трёх до шести лет. Он создан при участии психолога Анны Скавитиной, он призван научить юных зрителей принимать как свои индивидуальные особенности, так и других, а также преодолевать различные трудности с помощью дружбы и творчества.

Каждая серия проекта будет содержать оригинальную песню или танец. Музыку для них написал композитор Максим Дунаевский, а движения персонажей придумал креативный продюсер Алексей Алексеев.

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