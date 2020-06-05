В сериал «Царевны» добавили мальчиков, чтобы улучшить продажи за рубежом

https://static.news.ru/photo/3c72e698-a73e-11ea-b9c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Царевны/vk.com

Продюсеры мультсериала «Царевны» решили добавить в шоу двух персонажей-мальчиков для того, чтобы сделать проект более популярным за рубежом. Он создан по заказу холдинга «СТС медиа» и кинокомпании СТВ.

Теперь у пяти юных волшебниц из школы магии появились новые друзья: темнокожий Васко и Ван Ли из Китая, сообщает издание «Ведомости». По словам продюсеров, новые герои отличаются не только гендером, но и цветом кожи, ведь все пять царевен — светлокожие европейки.

Добавление мальчиков, особенно темнокожего и азиатского типа, может помочь в продажах мультфильма за рубежом, потому что это модная тема. Все мы понимаем, что темный мальчик и азиатский мальчик — это два региона, — заявил глава кинокомпании «Царь Pictures», которая занимается производством сериала.

Как писал NEWS.ru, компания Disney готовит к выпуску первый фильм с чернокожим принцем. Его роль исполнит Нил Фитч, известный по фильму «Это мы».