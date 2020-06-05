В сериал «Царевны» добавили мальчиков, чтобы улучшить продажи за рубежом

Продюсеры мультсериала «Царевны» решили добавить в шоу двух персонажей-мальчиков для того, чтобы сделать проект более популярным за рубежом. Он создан по заказу холдинга «СТС медиа» и кинокомпании СТВ.
Теперь у пяти юных волшебниц из школы магии появились новые друзья: темнокожий Васко и Ван Ли из Китая,
Добавление мальчиков, особенно темнокожего и азиатского типа, может помочь в продажах мультфильма за рубежом, потому что это модная тема. Все мы понимаем, что темный мальчик и азиатский мальчик — это два региона, — заявил глава кинокомпании «Царь Pictures», которая занимается производством сериала.
Как писал NEWS.ru, компания Disney готовит к выпуску первый фильм с чернокожим принцем. Его роль исполнит Нил Фитч, известный по фильму «Это мы».
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