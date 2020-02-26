https://static.news.ru/photo/48c7f9ae-58b2-11ea-a7e0-fa163e074e61_660.jpg Герои мультфильма «Вперёд» Фото: Walt Disney Pictures

В дублированной на русском языке версии мультфильма «Вперёд» студий Disney и Pixar не стали упоминать о гомосексуальности одного из персонажей.

В картине показали девушку-циклопа по имени Спектр, которая работает полицейским. Её озвучила американская актриса и сценаристка, открытая лесбиянка Лина Уэйте.

Как отмечает «КиноПоиск», зрители, успевшие посмотреть мультфильм, рассказали, что в русском дубляже появилось более нейтральное слово «партнёр», не указывающее на пол персонажа, о котором идёт речь. Скорее всего, таким образом российское отделение Disney пытается избежать лишних проблем с прокатом ожидаемого проекта.

Как писал NEWS.ru, «Вперёд» стал первым мультфильмом Disney и Pixar, в котором открыто показали ЛГБТ-персонажа. Депутат Государственной думы Виталий Милонов намерен обратиться в Министерство культуры с требованием не допустить картину к прокату в России.