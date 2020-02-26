В дублированной на русском языке версии мультфильма «Вперёд» студий Disney и Pixar не стали упоминать о гомосексуальности одного из персонажей.
В картине показали девушку-циклопа по имени Спектр, которая работает полицейским. Её озвучила американская актриса и сценаристка, открытая лесбиянка Лина Уэйте.
Как
Как писал NEWS.ru, «Вперёд» стал первым мультфильмом Disney и Pixar, в котором открыто показали ЛГБТ-персонажа. Депутат Государственной думы Виталий Милонов намерен обратиться в Министерство культуры с требованием не допустить картину к прокату в России.
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