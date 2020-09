В Москве покажут новый сериал с Джудом Лоу раньше мировой премьеры

Американский актёр Ченнинг Татум написал детскую книгу, пока соблюдал режим изоляции, введённый в связи с пандемией коронавируса. Работа получила название The One and Only Sparkella.

Татум сообщил о создании детского произведения в своём Instagram. Он отметил, что посвятил работу своей дочери Эверли. Ребята, не знаю как у вас, а у меня всё сложилось несколько странно...