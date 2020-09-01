В Москве покажут новый сериал с Джудом Лоу раньше мировой премьеры

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В московском кинотеатре «Октябрь» пройдёт показ мини-сериала «Третий день» с Джудом Лоу. Стриминговый сервис «Амедиатека» и сеть «КАРО.Арт» продемонстрируют проект 13 сентября, за день до мировой онлайн-премьеры.

В кинотеатре зрители увидят только первый эпизод шоу, сообщает «Афиша Daily». Остальные пять эпизодов станут доступны на «Амедиатеке» с 15 сентября.

Сериал расскажет о мужчине и женщине, которые в разное время приезжают в городок на изолированном острове. Позже становится понятно, что местные жители многое скрывают и соблюдают загадочные старые ритуалы.

Джуд Лоу исполнил главную роль в части «Лето», центрального персонажа в «Зиме» сыграет Наоми Харрис. Вместе с ними в проекте приняли участие Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон, Падди Консидайн и Фрейя Аллан. Создатели сериала — Феликс Барретт и Деннис Келли, писал NEWS.ru.