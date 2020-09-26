В Москве открылся Фестиваль нового итальянского кино

https://static.news.ru/photo/07948a20-00c2-11eb-b1be-fa163e074e61_660.jpg Фото: N.I.C.E. New Italian Cinema Events/facebook.com

Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. (New Italian Cinema Events) открылся в российской столице. В программе заявлены полнометражные и документальные фильмы.

Показы проходят в Инженерном корпусе Третьяковской галереи и в кинотеатре КАРО Октябрь. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, передаёт РИА Новости.

Старт киносмотру дала картина «Дорога с Адель» — история девушки с синдромом Аспергера. После внезапной смерти матери в её жизни впервые появляется отец, с которым они на машине отправляются по Италии и пытаются наладить отношения. Это первая полнометражная работа Алессандро Капитани, который в 2016 году получил национальную кинопремию Италии за лучший короткий метр.

Три самые яркие звезды фестиваля — межкультурная драма «Вегетарианец», семейное кино «Пшеничное море» с Орнеллой Мути, а также документальный проект «Бернардо Бертолуччи: Нескончаемое путешествие».

Несмотря на то что фестиваль решили проводить, творческие группы не смогли приехать на киносмотр из-за пандемии коронавируса. Они записали видеоприветствия, в которых выразили надежду на то, что смогут побывать в России уже с новыми своими работами.

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