Существование Джеймса Бонда подтвердилось в архивах Польши

https://static.news.ru/photo/8e0d45aa-0082-11eb-983a-fa163e074e61_660.jpg Шон Коннери во время съёмок фильма о Джеймсе Бонде "Шаровая молния" Фото: Keystone Pictures USA/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Польский Институт национальной памяти предал гласности архивные материалы, из которых следует, что человек по имени Джеймс Бонд работал в британском посольстве в 1964–1965 годах.

Джеймс Альберт Бонд прибыл в Польшу 18 февраля 1964 года и занял должность секретаря-архивиста при военном атташе посольства. Он сразу попал в поле зрения польской контрразведки, все его действия в стране отслеживались.

Документы архива, размещённые в Facebook, свидетельствуют, что Бонд показал себя отнюдь не простым архивистом. Через полгода после приезда в Польшу он пытался проникнуть на военные объекты в провинциях Белосток и Ольштын. Польские спецслужбы отмечали его общительность и при этом крайнюю осторожность. Как и в книге о суперагенте, Бонд «интересовался женщинами».

Слежка, скорее всего, мешала Бонду выполнить задание, поэтому он покинул пределы Польши менее чем через год после приезда — 21 января 1965 года.

Институт национальной памяти также разместил другое сообщение. Поскольку бондиана стала известна миру с 1950-х годов, то не исключено, что британцы специально отправили в Польшу тёзку агента 007, чтобы «поиздеваться» над её спецслужбами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поклонники фильмов об агенте 007 назвали актёра Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории. Таким оказалось мнение большинства киноманов из более чем 14 тысяч человек, принявших участие в голосовании. Коннери был первым агентом 007 в кино. Он снялся в пяти фильмах киносаги, начиная с «Доктора Ноу», вышедшего на экраны в 1962 году.