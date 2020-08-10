Лучшего Джеймса Бонда в истории определили в Британии

https://static.news.ru/photo/9fc86b5e-db92-11ea-9b0a-fa163e074e61_660.jpg Шон Коннери Фото: John Barrett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поклонники фильмов об агенте 007 назвали актёра Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории. Таким оказалось мнение большинства киноманов из более чем 14 тысяч человек, принявших участие в голосовании.

Его организовал британский еженедельник RadioTimes. Лучшего исполнителя роли Бонда определяли в несколько этапов. Сначала было три полуфинала, в которых Коннери (56%) превзошёл Дэниела Крейга (43%), Пирс Броснан (76%) — Джорджа Лэзенби (24%), а Тимоти Далтон (49%) — Роджера Мура (41%).

В финале за Шона Коннери отдали свои голоса 44% участников опроса. Далтону досталось 32%, а Броснану — только 23%.

Шон Коннери был первым агентом 007 в кино. Он снялся в пяти фильмах киносаги, начиная с «Доктора Ноу», вышедшего на экраны в 1962 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авторы YouTube-канала Shamook показали американского актёра Берта Рейнольдса в образе киногероя Джеймса Бонда. Художники блога изменили внешность британца Шона Коннери, сыгравшего в части киносерии под названием «Доктор Ноу», сделав ему лицо звезды фильмов «Полицейский и бандит» и «Ночи в стиле буги». Рейнольдс в своё время отказался от роли агента 007, поэтому художники решили оценить, как бы он смотрелся в образе киношпиона.