Лучшего Джеймса Бонда в истории определили в Британии

Поклонники фильмов об агенте 007 назвали актёра Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории. Таким оказалось мнение большинства киноманов из более чем 14 тысяч человек, принявших участие в голосовании.
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В финале за Шона Коннери отдали свои голоса 44% участников опроса. Далтону досталось 32%, а Броснану — только 23%.
Шон Коннери был первым агентом 007 в кино. Он снялся в пяти фильмах киносаги, начиная с «Доктора Ноу», вышедшего на экраны в 1962 году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что авторы YouTube-канала Shamook показали американского актёра Берта Рейнольдса в образе киногероя Джеймса Бонда. Художники блога изменили внешность британца Шона Коннери, сыгравшего в части киносерии под названием «Доктор Ноу», сделав ему лицо звезды фильмов «Полицейский и бандит» и «Ночи в стиле буги». Рейнольдс в своё время отказался от роли агента 007, поэтому художники решили оценить, как бы он смотрелся в образе киношпиона.
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