В Disney+ признали вредными ряд серий «Маппет-шоу»

https://static.news.ru/photo/19a5dac0-74fd-11eb-a7ee-96000091f725_660.jpg Пол Саймон в Маппет-шоу Фото: United Arcives via www.imago-images.de/Global Look Press

Руководство стримингового сервиса Disney+ изучило серии кукольной программы для детей «Маппет-шоу» и признало ряд выпусков вредными.

Всего было снято 120 серий передачи, однако на платформе были опубликовано 118, а ещё перед 18 эпизодами появилось предупреждение о том, что шоу может содержать вредный контент.

Эти стереотипы были ошибочными тогда и неверны сейчас. Вместо того чтобы удалять этот контент, мы хотим признать его вредное воздействие, извлечь уроки из него и зажечь полемику для создания более инклюзивного будущего, — говорится в 12-секундной заставке.

Часто гостями «Маппет-шоу» становились звёзды шоу-бизнеса. Так, в двух удалённых сериях появились актриса Брук Шилдс и комик Крис Лэнгэм. Первая в 10 лет снялась обнажённой для журнала Playboy, а второй в 2007-м был признан виновным в хранении детской порнографии и отсидел полгода в тюрьме, передаёт портал The Wrap.

Ранее NEWS.ru писал, что Disney+ закрыл доступ детям до семи лет к нескольким классическим мультфильмам студии. В свете современных требований толерантности они были признаны неуместными.