Disney отлучил малышей от «Питера Пэна», «Дамбо» и «Котов-аристократов»

https://static.news.ru/photo/ced5872a-5ef4-11eb-92d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Онлайн-сервис Disney+ закрыл доступ детям до семи лет к нескольким классическим мультфильмам студии. В свете современных требований толерантности они были признаны неуместными.

Теперь, чтобы увидеть запретные полнометражки, малышам придётся просить о помощи взрослых. В их аккаунтах фильмы по-прежнему доступны, хоть и сопровождаются предупреждением о некорректном обращении с людьми или культурами. Как сказано в уведомлении сервиса, «эти стереотипы были ошибочными тогда и неверны сейчас», передаёт Daily Mail.

Пожалуй, самым именитым в списке запрещённых к показу малолетним зрителям оказался «Питер Пэн». Он попал под цензуру из-за индейцев, которых в мультфильме называют краснокожими.

Кроме него из-за отсылок к расизму ограничения наложены на «Дамбо» — там в менестрель-шоу белые актёры гримировались под темнокожих. Неидеальными признаны и «Коты-аристократы» — всё из-за косоглазой кошки Шун Гон, внешность которой сочли карикатурным изображением людей азиатской внешности.

Впрочем, в опалу попали не только мультфильмы. Приключенческая лента «Швейцарская семья Робинзонов» тоже в запретном списке. Виной тому стали «цветные» лица пиратов.

Ранее NEWS.ru писал, что короткометражный мультфильм «Путь к сердцу» студии Disney подвергся критике зрителей спустя пять лет после выхода на экраны. Интернет-пользователи «вдруг» заметили нарочито широкие бёдра героини, которые кажутся ещё больше, учитывая её тонкую осиную талию.