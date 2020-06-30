В честь Хоакина Феникса назвали паука, похожего на Джокера

https://static.news.ru/photo/534662a0-bab2-11ea-bfff-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Иранский арахнолог Алиреза Замани назвал в честь американского актёра Хоакина Феникса редкий вид паука. Поводом дать имя членистоногому послужило его внешнее сходство с Джокером, роль которого артист исполнил в фильме 2019 года.

Паук относится к роду «луридий», названному в честь американского музыканта и участника The Velvet Underground Лу Рида, сообщает Live Science. Арахнид стал первым представителем своего рода, найденный за пределами Средиземноморья.

Loureedia Phoenixi.



JokeZ on Us today. pic.twitter.com/akxebgCGne — Michael (@JokeZterGaming) June 29, 2020

Членистоногое назвали Loureedia phoenixi («Луридия феникси»). Найти этих пауков учёным было непросто, так как они выходят на поверхность всего на три недели в году. Окрас спины животного напоминает грим Джокера: длинное красное пятно на белом фоне с тёмными контурами.

Как писал NEWS.ru, немецкий арахнолог Питер Ягер назвал в честь шведской активистки Греты Тунберг новый род гигантских пауков. Они получили название Thunberga.