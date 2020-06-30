В честь Хоакина Феникса назвали паука, похожего на Джокера

Иранский арахнолог Алиреза Замани назвал в честь американского актёра Хоакина Феникса редкий вид паука. Поводом дать имя членистоногому послужило его внешнее сходство с Джокером, роль которого артист исполнил в фильме 2019 года.
Паук относится к роду «луридий», названному в честь американского музыканта и участника The Velvet Underground Лу Рида, сообщает Live Science. Арахнид стал первым представителем своего рода, найденный за пределами Средиземноморья.
Членистоногое назвали Loureedia phoenixi («Луридия феникси»). Найти этих пауков учёным было непросто, так как они выходят на поверхность всего на три недели в году. Окрас спины животного напоминает грим Джокера: длинное красное пятно на белом фоне с тёмными контурами.
Как писал NEWS.ru, немецкий арахнолог Питер Ягер назвал в честь шведской активистки Греты Тунберг новый род гигантских пауков. Они получили название Thunberga.