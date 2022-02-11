Ушла от Марьянова к Тодоровскому и уехала в Штаты: какой была Евгения Брик

Выйдя замуж за продюсера Валерия Тодоровского, актриса Евгения Брик сделала в кино головокружительную карьеру. Предложения о съёмках сыпались одно за другим, друзья и коллеги ценили её открытость и ум, зрители восхищались красотой артистки. Что же заставило Евгению Брик уехать в Штаты ещё до того, как врачи, по информации СМИ, нашли у неё онкозаболевание? Ответы — в материале NEWS.ru.

Кто такая Евгения Брик

Будущая актриса родилась в Москве в интеллигентной семье. Её настоящая фамилия — Хиривская, Брик — её псевдоним, который достался Евгении от прабабушки. Уже в пять лет девочка одержала первую победу на сцене: она прошла отбор и стала манекенщицей в Доме моды на Кузнецком мосту. Евгения училась сначала в гимназии с углублённым изучением английского языка, затем перешла в школу при театральном училище имени Щепкина. Брик обладала и музыкальным талантом, успешно окончив школу имени Мстислава Ростроповича по классу фортепиано.

Поступив в Российскую академию театральных искусств (ГИТИС), она сразу попала в число лучших студенток вуза. Об этом NEWS.ru рассказал народный артист РСФСР, актёр театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев, который был мастером курса, где училась Евгения Брик.

Женя потрясающая совершенно. Кроме природной красоты, у неё присутствовала ещё красота душевная. Она была очень искренним, чистым и честным человеком. Умна и очень-очень талантлива, она очень выделялась на курсе своими способностями. И я абсолютно точно знал, что она найдет свой путь, свою дорогу. Очень жаль, что так случилось (что Брик умерла. — NEWS.ru). Она стала профессиональной актрисой и могла бы ещё сделать многое. Сказать тут нечего. Трагическая история, конечно, — подчеркнул Александр Збруев.

Брик начала сниматься в кино ещё будучи студенткой. Била ключом и личная жизнь юной актрисы: она несколько лет состояла в романтических отношениях с актёром Дмитрием Марьяновым. Фото Евгении Брик довольно долго, даже после расставания висело у Марьянова на стене его московской квартиры.

По словам друзей, Евгении очень хотелось стабильности и создания семьи, однако Марьянов как убеждённый холостяк не стремился связывать себя узами брака. Он так и не сделал предложения Брик. В итоге она ушла от актёра и вскоре познакомилась с кинорежиссёром Валерием Тодоровским, который незадолго до начала отношений с Евгенией развёлся с предыдущей супругой Натальей Токаревой, дочерью писательницы Виктории Токаревой. В 2006 году Брик и Тодоровский поженились и уехали в США, где у них родилась дочь Зоя.

«Она была не „женой режиссёра“, а труженицей»

С тех пор Евгения Брик приезжала на родину в основном в связи с работой. Наибольшую славу ей принесло участие в проектах мужа: фильме «Стиляги», сериалах «Оттепель» и «Одесса». Однако по мнению народной артистки России Ирины Розановой, снимавшейся с Брик в сериалах «Одесса» и «Садовое кольцо», назвать Евгению «женой режиссёра» было бы несправедливо в том смысле, что молодая актриса добилась успеха в профессии не за счёт брака с Валерием Тодоровским, а благодаря собственным усилиям.

Я знала её ещё студенткой. Ей не просто так всё давалось. Она труженица была, честная. Молодая, перспективная, живая, добрая, отдающая, отзывающаяся на всё. Когда мы «Одессу» снимали, была сумасшедшая погода, дожди заливали декорации. Она переживала: «Всё смоет!» Я говорила: «Женька, не смоет! Будем держать, как атланты на своих плечах!» Переживала за всё, очень сердечная девочка, — рассказала Ирина Розанова в беседе с NEWS.ru.

Актриса вспомнила ещё один эпизод, говорящий о чуткости Евгении Брик. Во время съёмок сериала «Садовое кольцо» бабушка актрисы, живущая на Украине, заболела, и та выкраивала время, чтобы слетать в соседнюю страну и поддержать родственницу.

Женька была светлая и чистая, силушки её души хватало на всех — на бабушку, на маму, на дочь Зою, которую она обожала, — добавила Ирина Розанова.

Мечтала сделать дочь «второй Милой Йовович»

Режиссёр Олег Асадулин рассказал NEWS.ru, что познакомился с Евгенией Брик на кастинге сериала «Тёмный мир: Равновесие». По его словам, он моментально понял, что актриса попала в роль, и они сразу подружились.

На кастинге проговорили взахлёб пару часов. Потом встретились в кафе — я увидел, что мы на одной волне. Женя — очень эмоциональный человек, с ней было интересно. Мы сразу стали друзьями, начали общаться, переписываться, — признался режиссёр.

Олег Асадулин также отметил талант и «крутую, огненную харизму» Евгении Брик. Он подчеркнул, что она могла бы сыграть гораздо больше ярких ролей в кино, но предпочла «в какой-то степени пожертвовать собственной карьерой ради карьеры дочери в США». Друг актрисы сказал, что после отъезда в Штаты ему очень не хватало Евгении. Он в соцсетях продолжал следить за её жизнью и радовался, что всё хорошо.

Благополучной жизнь Евгении Брик представлялась многим. Даже близкие друзья актрисы до последнего не знали, что она продолжительное время боролась с тяжёлым заболеванием. Семья Брик и Тодоровского тщательно скрывала эту страшную тайну от всех, поэтому Ирина Розанова сравнила свои чувства после получения новости о смерти актрисы с ударом обуха по голове.

Мы все в шоке. Я сегодня открыла Facebook в девять утра, и сразу меня огорошило. Сейчас созванивались с Лёшей Смирновым, который снимал «Садовое кольцо», — Лёшка плачет. Когда уходит наша старая гвардия, все говорят «жалко Куравлёва». Конечно, жалко, уходит поколение, и мы это понимаем. Но когда уходят дети — молодая, потрясающая, талантливая девочка, тут никаких слов нет, — заключила народная артистка России.

Как рассказали NEWS.ru друзья Евгении Брик, причиной отъезда в США стало желание актрисы помочь дочери с развитием карьеры: 12-летняя Зоя с детства демонстрирует актёрский талант. Мать мечтала, чтобы она стала «второй Милой Йовович», и прикладывала к этому все силы. Теперь, вероятно, исполнить желание супруги предстоит овдовевшему Валерию Тодоровскому.