Universal Music выпустит сборник со всеми песнями к «Джеймсу Бонду»

Звукозаписывающая компания Universal Music Enterprises готовит к выпуску сборник всех песен, специально записанных для серии фильмов об агенте Джеймсе Бонде. Альбом выйдет на виниле.
В коллекцию войдут 25 треков, среди которых песня Билли Айлиш к ещё не вышедшей картине «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги. Пластинка увидит свет 20 ноября,
UMe will release an updated version of The Best of Bond ... James Bondâ on 3 LP Black Vinyl on 20 Nov, 2020.— James Bond Australia (@JamesBondAUS)
A limited edition 3 LP Gold Vinyl will be available exclusively from
@uDiscoverMusicand @TheSoundofVinyl
Track Listing:
https://t.co/bA4DIKrLrI #JamesBond pic.twitter.com/rkuMLVA2T7 September 27, 2020
Сборник ожидаемо начинается с композиции James Bond Theme 1962 года в исполнении The John Barry Orchestra.
Альбом будет представлен на трёх плаcтинках золотого и чёрного цвета. В качестве иллюстраций добавлены классические образы, которые используются во вступлениях к лентам фрашизы.
В начале сентября появился трейлер фильма «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги об агенте 007 Джеймсе Бонде. Премьера намечена на ноябрь, писал NEWS.ru.
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