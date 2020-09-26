Universal Music выпустит сборник со всеми песнями к «Джеймсу Бонду»

https://static.news.ru/photo/05233b38-0199-11eb-aee8-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма о Джеймсе Бонде Голдфингер Фото: kinopoisk.ru

Звукозаписывающая компания Universal Music Enterprises готовит к выпуску сборник всех песен, специально записанных для серии фильмов об агенте Джеймсе Бонде. Альбом выйдет на виниле.

В коллекцию войдут 25 треков, среди которых песня Билли Айлиш к ещё не вышедшей картине «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги. Пластинка увидит свет 20 ноября, сообщает Consequence of Sound.

UMe will release an updated version of The Best of Bond ... James Bondâ on 3 LP Black Vinyl on 20 Nov, 2020.



A limited edition 3 LP Gold Vinyl will be available exclusively from @uDiscoverMusic and @TheSoundofVinyl



Track Listing: https://t.co/bA4DIKrLrI #JamesBond pic.twitter.com/rkuMLVA2T7 — James Bond Australia (@JamesBondAUS) September 27, 2020

Сборник ожидаемо начинается с композиции James Bond Theme 1962 года в исполнении The John Barry Orchestra.

Альбом будет представлен на трёх плаcтинках золотого и чёрного цвета. В качестве иллюстраций добавлены классические образы, которые используются во вступлениях к лентам фрашизы.

В начале сентября появился трейлер фильма «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги об агенте 007 Джеймсе Бонде. Премьера намечена на ноябрь, писал NEWS.ru.