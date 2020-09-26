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Universal Music выпустит сборник со всеми песнями к «Джеймсу Бонду»

17:23, 28 сентября 2020
Кадр из фильма о Джеймсе Бонде Голдфингер Кадр из фильма о Джеймсе Бонде Голдфингер Фото: kinopoisk.ru

Звукозаписывающая компания Universal Music Enterprises готовит к выпуску сборник всех песен, специально записанных для серии фильмов об агенте Джеймсе Бонде. Альбом выйдет на виниле.

В коллекцию войдут 25 треков, среди которых песня Билли Айлиш к ещё не вышедшей картине «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги. Пластинка увидит свет 20 ноября, сообщает Consequence of Sound.

Сборник ожидаемо начинается с композиции James Bond Theme 1962 года в исполнении The John Barry Orchestra.

Альбом будет представлен на трёх плаcтинках золотого и чёрного цвета. В качестве иллюстраций добавлены классические образы, которые используются во вступлениях к лентам фрашизы.

В начале сентября появился трейлер фильма «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги об агенте 007 Джеймсе Бонде. Премьера намечена на ноябрь, писал NEWS.ru.

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