Вышел новый трейлер «Не время умирать»

https://static.news.ru/photo/6ad7b290-edd7-11ea-9b7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: James Bond 007/youtube.com

В Сети появился трейлер фильма «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги об агенте 007 Джеймсе Бонде. Премьера намечена на ноябрь.

В новой картине Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Всё меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи.

Это последний фильм «бондианы», в которой заглавную роль исполнил Дэниэл Крэйг. В картине также сыграли Рами Малек, Леа Сейду и Рэйф Файнс.

Премьера нового «Джеймса Бонда» должна была состояться в Лондоне 2 апреля, после чего начались бы маркетинговые мероприятия, предполагающие участие большого числа людей. Однако киностудии MGM и Universal, изучив мировую ситуацию с распространением коронавируса, решили не рисковать и отложить прокат.