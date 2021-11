Умершего 103-летнего актёра Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании

Умершего в 2020 году в возрасте 103 лет известного голливудского актёра Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании. Об инциденте заявила младшая сестра Натали Вуд Лана, которая описала произошедшее в книге «Маленькая сестра». По её словам, 35-летний Дуглас напал на актрису на съёмках фильма «Искатели», когда той было 18 лет. Об этом сообщает АР.

Лана Вуд утверждает , что сестра в юном возрасте подверглась сексуальному насилию со стороны известного киноактёра, который был вдвое старше её, при встрече в отеле Лос-Анджелеса. По воспоминаниям Ланы, встречу Натали и Кирка устроила её мать Мария Захаренко.

Казалось, прошло много времени, прежде чем Натали вернулась в машину и разбудила меня, когда захлопнула дверь. Она выглядела ужасно, была взлохмачена и очень расстроена, и они с мамой начали перешёптываться. Я не могла разобрать, что они говорили. Видимо, с моей сестрой случилось что-то плохое, но что бы это ни было, я была слишком молода, чтобы мне об этом рассказывать, — написала Лана, уточнив, что ей тогда было всего восемь лет.

По её словам, мать и старшая сестра согласились с тем, что публичное обвинение известного актёра разрушит карьеру Натали. Лана пообещала не обсуждать публично нападение Кирка Дугласа, однако сейчас она считает, что со времени её разговора с Натали многое изменилось, так что теперь она могла рассказать всю историю.

Ранее канадская певица и актриса Аланис Мориссетт сообщила, что в возрасте 15 лет подверглась сексуальному насилию со стороны нескольких мужчин. Личности насильников певица не раскрыла.

Известно лишь, что преступления были совершены после дебюта Мориссетт в подростковом шоу You Can't Do That on Television. По словам певицы, ей понадобились годы терапии, чтобы осознать свой статус жертвы: она призналась в изнасиловании нескольким людям, но никаких мер в отношении насильников принято не было.