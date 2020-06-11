Умерла испанская актриса Роса Мария Сарда

https://static.news.ru/photo/bd188040-abd1-11ea-afc9-fa163e074e61_660.jpg Роса Мария Сарда Фото: imdb.com

В Барселоне умерла актриса Роса Мария Сарда. Ей было 78 лет.

По данным издания El Nacional, артистка скончалась от онкологического заболевания.

Роса Мария Сарда родилась 30 июля 1941 года. Он стала обладательницей кинопремии «Гойя» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за фильмы «Без стыда» режиссёра Хоакина Ористреля и «Зачем говорят о любви, когда имеют в виду секс?» режиссёра Мануэля Гомеса Перейры.

Как писал NEWS.ru, французская актриса Марион Котийяр может принять участие в фильме режиссёра Клима Шипенко. Её рассматривают на роль жены русского поэта Сергея Есенина Айседоры Дункан.