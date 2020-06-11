Умерла испанская актриса Роса Мария Сарда

В Барселоне умерла актриса Роса Мария Сарда. Ей было 78 лет.
По данным издания El Nacional, артистка
Роса Мария Сарда родилась 30 июля 1941 года. Он стала обладательницей кинопремии «Гойя» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за фильмы «Без стыда» режиссёра Хоакина Ористреля и «Зачем говорят о любви, когда имеют в виду секс?» режиссёра Мануэля Гомеса Перейры.
Как писал NEWS.ru, французская актриса Марион Котийяр может принять участие в фильме режиссёра Клима Шипенко. Её рассматривают на роль жены русского поэта Сергея Есенина Айседоры Дункан.
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