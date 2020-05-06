Умерла актриса Татьяна Паркина

https://static.news.ru/photo/510d6690-8f98-11ea-b02a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kino-teatr.ru

Актриса театра и кино Татьяна Паркина скончалась на 69-м году жизни. Смерть наступила после тяжёлой и продолжительной болезни.

Паркина окончила ВГИК, где занималась на курсе Сергея Гарасимова и Тамары Макаровой. Известность ей принесли роли в таких картинах, как «Красное и чёрное», «Зависть богов», «Не могу сказать прощай», «Дочки-матери».

С раннего детства Паркина занималась вокалом. В различных театральных постановка она исполняла романсы, а в перерывах между спектаклями и съёмками в кино гастролировала с Московским объединением музыкальных ансамблей.

В Союзе кинематографистов России отметили , что Паркина навсегда останется в памяти коллег «интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности».

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