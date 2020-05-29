Умер режиссёр-документалист Владимир Коновалов

https://static.news.ru/photo/3a4e3c7a-a1ba-11ea-9d21-fa163e074e61_660.jpg Владимир Коновалов Фото: newacropol.ru

Умер советский и российский режиссёр документального кино Владимир Коновалов. Ему было 84 года.

О смерти артиста сообщается на сайте союза кинематографистов. За время своей карьеры Коновалов снял более 100 фильмов о спорте.

Увлекался живописью, философией, изучил 14 древних индоевропейских языков. На стихи Владимира Коновалова написана песня «Песня о России», композитор Алексей Карелин, — говорится в сообщении.

Среди работ автора — «В воротах — Яшин», «Десятая вершина Ирины Родниной», «Эдуард Стрельцов. Вижу поле», «Больше, чем футбол» и «Олимпийские мотивы».

Как писал NEWS.ru, документальный фильм «Ненависть среди нас» российского продюсера Сергея Саркисова получила две номинации американской телевизионной премии «Эмми». Премьера ленты состоялась 29 ноября 2019 года в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.