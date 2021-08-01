Умер кинооператор Игорь Богданов, снявший известный советский боевик

Кинооператор и сценарист Игорь Богданов, снявший советский боевик о десантниках «В зоне особого внимания», умер в возрасте 84 лет. Фильм с Борисом Галкиным и Михаем Волонтиром вышел в 1977 году и был отмечен рядом кинонаград, сообщает портал «Кино-театр.ру».
Первым фильмом Богданова
Богданов работал над такими известными картинами, как «Срочно... Секретно... Губчека», «Сувенир для прокурора», «22 июня, ровно в 4 часа».
Что касается ленты «В зоне особого внимания», после её выхода конкурс в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище вырос до 20 человек на место.
Ранее стало известно, что скончался президент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясен Засурский. Профессору был 91 год.