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Умер кинооператор Игорь Богданов, снявший известный советский боевик

23:54, 01 августа 2021
Умер кинооператор Игорь Богданов, снявший известный советский боевик Игорь Богданов Фото: kino-teatr.ru
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Кинооператор и сценарист Игорь Богданов, снявший советский боевик о десантниках «В зоне особого внимания», умер в возрасте 84 лет. Фильм с Борисом Галкиным и Михаем Волонтиром вышел в 1977 году и был отмечен рядом кинонаград, сообщает портал «Кино-театр.ру».

Первым фильмом Богданова стала лента с Иваном Лапиковым «Непрошенная любовь» в 1964 году. Далее кинодеятель работал над сатирическим журналом «Фитиль», снял фильм с Ниной Дробышевой «Про чудеса человеческие», драму с Андреем Мягковым «Нежданный гость», ленту с Александром Белявским «Когда дрожит земля».

Богданов работал над такими известными картинами, как «Срочно... Секретно... Губчека», «Сувенир для прокурора», «22 июня, ровно в 4 часа».

Что касается ленты «В зоне особого внимания», после её выхода конкурс в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище вырос до 20 человек на место.

Ранее стало известно, что скончался президент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясен Засурский. Профессору был 91 год.

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