Американский режиссёр Уэс Андерсон поделился списком фильмов, которые стоит посмотреть, находясь на карантине в связи с пандемией коронавируса.
Андерсон
Кинематографист отметил картины «Анна-Мария» 1936 года и «Отверженные» по одноимённому роману Виктора Гюго. Режиссёром обеих работ выступил француз Раймон Бернар. Андерсон упомянул ещё одну работу Бернара — «Деревянные кресты» 1932 года, рассказывающую о Первой мировой войне. Он также выделил «Приезжие» (1970) Артура Хиллера и документальные фильмы Луи Маля, в особенности — «В погоне за счастьем».
Как писал NEWS.ru, кинокомпания Searchlight Pictures опубликовала трейлер к новому фильму американского режиссёра Уэса Андерсона под названием «Французский диспетчер». Российская премьера картины запланирована на 12 ноября.
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