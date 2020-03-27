https://static.news.ru/photo/83194172-7008-11ea-bebb-fa163e074e61_660.jpg Уэс Андерсон Фото: kinopoisk.ru

Американский режиссёр Уэс Андерсон поделился списком фильмов, которые стоит посмотреть, находясь на карантине в связи с пандемией коронавируса.

Андерсон написал письмо, адресованное компании The Criterion Collection, которая занимается восстановлением классических и современных фильмов. Их публикуют на сайте или предоставляют в форматах DVD и BluRay.

Кинематографист отметил картины «Анна-Мария» 1936 года и «Отверженные» по одноимённому роману Виктора Гюго. Режиссёром обеих работ выступил француз Раймон Бернар. Андерсон упомянул ещё одну работу Бернара — «Деревянные кресты» 1932 года, рассказывающую о Первой мировой войне. Он также выделил «Приезжие» (1970) Артура Хиллера и документальные фильмы Луи Маля, в особенности — «В погоне за счастьем».

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Searchlight Pictures опубликовала трейлер к новому фильму американского режиссёра Уэса Андерсона под названием «Французский диспетчер». Российская премьера картины запланирована на 12 ноября.