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Американский журнал The New Yorker опубликовал первые кадры из грядущего фильма режиссёра Уэса Андерсона «Французский диспетчер». Отмечается, что персонажи фильма основаны на редакторах самого издания.

Фильм будет в цвете, однако некоторые кадры представлены чёрно-белыми. На снимках показаны все главные герои ленты. Андерсон был преданным поклонником New Yorker с подросткового возраста и собрал большую коллекцию переплетённых...