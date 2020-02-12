Кинокомпания Searchlight Pictures опубликовала трейлер к новому фильму американского режиссёра Уэса Андерсона под названием «Французский диспетчер». Российская премьера картины запланирована на 12 ноября.
Персонажи ленты основаны на редакторах журнала The New Yorker, поклонником которого с юности является сам Андерсон.
«Французский диспетчер» показывает коллекцию историй из последнего выпуска американского журнала, выходившего в вымышленном французском городе XX века, — говорится в описании к ролику.
В мировой прокат картина выйдет 24 июля 2020 года.
Как писал NEWS.ru, американский журнал The New Yorker опубликовал первые кадры из «Французского диспетчера». На снимках показаны все главные герои ленты.
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