Джули Уолтерс Джули Уолтерс Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Британская актриса Джули Уолтерс призналась, что страдает от онкологического заболевания. Она заявила, что возможно уйдёт из кинематографа.

Уолтерс дала интервью Би-би-си, в котором рассказала, что у неё нашли рак толстой кишки 18 месяцев назад. Она рассказала, что была на съёмках фильма «Таинственный сад», когда с ней связались врачи по поводу результатов обследования.

Я сначала подумала, что это всё глупости, и они, скорее всего, допустили ошибку. Не могла в это поверить, — сказала артистка.

Уолтерс заявила, что «Таинственный сад» может оказаться её последней работой, хоть она и не планирует уходить на пенсию.

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