Британская актриса Джули Уолтерс призналась, что страдает от онкологического заболевания. Она заявила, что возможно уйдёт из кинематографа.
Уолтерс дала интервью Би-би-си, в котором
Я сначала подумала, что это всё глупости, и они, скорее всего, допустили ошибку. Не могла в это поверить, — сказала артистка.
Уолтерс заявила, что «Таинственный сад» может оказаться её последней работой, хоть она и не планирует уходить на пенсию.
Как писал NEWS.ru, американский актёр Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена. Он признался, что зависимость разрушила его карьеру и личную жизнь.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен