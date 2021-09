У зрителей Венецианского кинофестиваля возникли проблемы с билетами

Фото: Gian Mattia D'Alberto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Продюсеры Disney приняли решение убить капитана Джека Воробья в следующем фильме франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом сообщает портал We Got This Covered.

Отмечается, что в следующей картине серии будет объявлено о смерти Джека Воробья. Однако некоторые герои сочтут гибель инсценировкой, на которую пират пошёл после объявления награды за свою голову. Тем самым...