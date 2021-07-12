У зрителей Венецианского кинофестиваля возникли проблемы с билетами

Кинокритик Егор Беликов, находящийся на Венецианском кинофестивале, заявил о проблемах, возникших у зрителей с билетами. В беседе с NEWS.ru эксперт рассказал о минусах организации мероприятия.
Погода солнечная, типично для Венеции, приятный бриз с моря. Что касается обстановки, здесь всё неплохо работает, хорошо и быстро делают тесты на ковид каждые два дня, их нужно показывать при входе на показы. Но дальше начинаются сложности с системой выдачи билетов. Все воют, не могут получить билеты, я вот до сих пор не получил на «Дюну». Хотя, казалось бы, очевидно, что мне нужно её посмотреть, — отметил Беликов.
1 сентября в Италии стартовал 78-й Венецианский кинофестиваль, который продлится до 11 сентября. Первым конкурсным фильмом стала лента «Параллельные матери» Педро Альмодовара. Кроме того, на фестивале представлены три российских фильма: «Мама, я дома», «Обходные пути» и «Капитан Волконогов бежал». Последняя картина вошла в основную конкурсную программу.