У зрителей Венецианского кинофестиваля возникли проблемы с билетами

Погода солнечная, типично для Венеции, приятный бриз с моря. Что касается обстановки, здесь всё неплохо работает, хорошо и быстро делают тесты на ковид каждые два дня, их нужно показывать при входе на показы. Но дальше начинаются сложности с системой выдачи билетов. Все воют, не могут получить билеты, я вот до сих пор не получил на «Дюну». Хотя, казалось бы, очевидно, что мне нужно её посмотреть, — отметил Беликов.