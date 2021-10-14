У полетевшей в космос Юлии Пересильд обнаружили проблемы со здоровьем

Автор методики по лечению боли в мышцах и суставах Илья Бурлаковский поделился с NEWS.ru своим заключением о том, что у полетевший в космос Юлии Пересильд есть проблемы со здоровьем. По словам учёного, который работает с такими знаменитостями, как Вячеслав Фетисов, Никита Джигурда, Сергей Светлаков, артистка может испытывать дискомфорт из-за болей в области лопаток и груди.

Внимательно ознакомившись со свежими фото первой актрисы в космосе, эксперт отметил напряжение шейных мышц у Юлии Пересильд.

Обычно это означает, что человек испытывает болезненные ощущения в области лопаток, а также общую скованность мышц в грудном отделе. Для полёта Юлии Пересильд в космос это не опасно. А вот в будущем аукнется головными болями, — отметил Илья Бурлаковский.

Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко прибыли на Международную космическую станцию 5 октября. Киноэкипаж снимает на орбите фильм «Вызов», рассказывающий о женщине-враче, которая в сжатые сроки готовится к полёту в космос, чтобы провести астронавту экстренную операцию.

Ранее Роскосмос, получивший официальный запрос NEWS.ru, не стал раскрывать стоимость производства проекта «Вызов» и полёта Пересильд и Шипенко к звёздам. 17 октября члены российского киноэкипажа должны вернуться с МКС на Землю на корабле «Союз МС-18». Они уже приступили к тренировкам по спуску вместе с капитаном, космонавтом Олегом Новицким.