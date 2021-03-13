У песни из «Кавказской пленницы» оказалось противоречивое прошлое

https://static.news.ru/photo/0003a4b6-84a8-11eb-92a2-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

Актриса Наталья Варлей и композитор Александр Зацепин поспорили из-за песни «Песня про медведей» из культовой советской комедии «Кавказская пленница». Исполнительница главной роли могла бы исполнить композицию сама, однако в итоге её исполнила Аида Ведищева. Воспоминания о том, почему и как был заменён голос, у всех разные и почти противоположные.

Спор произошёл в эфире передачи «Сегодня вечером» на Первом канале.

По версии актрисы, режиссёр Леонид Гайдай пробовал разные варианты, но решил остановить выбор на Варлей, так как счёл её исполнение лучшим.

Когда стали записывать «Песню про медведей», то пробовались разные певицы. <...> Гайдаю всё не нравилось, они были слишком профессиональные. И вдруг он говорит: «Наташ, запиши». Я пошла и сделала, после чего услышала: «В картине будешь петь ты», — поделилась воспоминаниями Варлей.

Её голос в итоге вошёл в фильм. Но когда картина была уже практически готова, неожиданно в ситуацию вмешался Зацепин и буквально настоял на том, чтобы песню перепела Ведищева, утверждает актриса.

Зацепин такое изложение событий раскритиковал. По его словам, всё было совсем не так, как сейчас рассказывает звезда советской эстрады. Сначала, напомнил он, была сделана запись именно Ведищевой. Только после этого Гайдай предложил попробовать главную героиню — на всякий случай. Однако потом композитор с режиссёром «послушали и решили, что споёт Ведищева», уверяет Зацепин.

Варлей его изложением осталась недовольна. Она заявила, что всё было не так и что снимали именно с её исполнением.

В творческой перебранке, впрочем, не участвовала Ведищева, у которой свой собственный взгляд на ситуацию. Ранее она неоднократно обвиняла Варлей в том, что та практически украла эту песню и присвоила себе популярность.

К слову, Варлей за кадром многочисленных интервью, касающихся «Кавказской пленницы», нередко жалуется — порой в жёсткой манере — на то, что журналисты и поклонники мало обращают внимания на другие её роли и амплуа. Актриса недовольна тем, что образ «спортсменки, комсомолки и просто красавицы» преследует её всю жизнь, затмевая все остальные достижения.

Ранее, как писал NEWS.ru, Варлей поведала миру о домогательствах Гайдая, которые, как она утверждает, имели место в период съёмок «Кавказской пленницы». По словам актрисы, всё происходило после дня рождения её партнёра по фильму Александра Демьяненко, когда режиссёр предложил проводить её до отеля.

Вместе с тем, по словам Варлей, это не повлияло на её отношения с Гайдаем, которые оставались дружескими и тёплыми. Не поссорила их и замена озвучки актрисы в «Кавказской пленнице» голосом Надежды Румянцевой.