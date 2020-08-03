Триллер «Побег из Претории» с Рэдклиффом возглавил прокат в РФ

https://static.news.ru/photo/21ec8e0a-d588-11ea-a01c-fa163e074e61_660.jpg Дэниэл Рэдклифф в фильме «Побег из Претории» Фото: Arclight Films

Фильм Фрэнсиса Аннана «Побег из Претории», главную роль в котором исполнил британский актёр Дэниэл Рэдклифф, стал лидером проката в России и странах СНГ в минувшие выходные.

Об этом сообщил портал kinobusiness.com, ссылаясь на неофициальные и предварительные данные. Согласно им, в прошедший уик-энд картина собрала 5,43 млн рублей.

По сюжету два борца за справедливость отбывают срок в одной из самых суровых тюрем мира — «Претории». Вместе с другими заключёнными они планируют побег.

Второе место занял комедийный боевик Питера Сигала «Мой шпион», собравший за выходные в прокате 4,89 млн рублей. На третьем месте — российская комедия Евгения Шелякина «Хэппи-энд». Картина собрала 2,6 млн рублей, передаёт РИА Новости.

Четвёртую строчку занял фильм Ханно Ольдердиссена «Лесси. Возвращение домой», сборы которого составили 1,52 млн рублей. Замыкает пятёрку лидеров хоррор «Отдай свою душу», собравший в России за выходные 1,26 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что дата выхода нового фильма Алексея Учителя «Цой» в российский прокат перенесена на 3 сентября.