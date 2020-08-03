Триллер «Побег из Претории» с Рэдклиффом возглавил прокат в РФ

Фильм Фрэнсиса Аннана «Побег из Претории», главную роль в котором исполнил британский актёр Дэниэл Рэдклифф, стал лидером проката в России и странах СНГ в минувшие выходные.
Об этом сообщил портал kinobusiness.com, ссылаясь на неофициальные и предварительные данные. Согласно им, в прошедший уик-энд картина собрала 5,43 млн рублей.
По сюжету два борца за справедливость отбывают срок в одной из самых суровых тюрем мира — «Претории». Вместе с другими заключёнными они планируют побег.
Второе место занял комедийный боевик Питера Сигала «Мой шпион», собравший за выходные в прокате 4,89 млн рублей. На третьем месте — российская комедия Евгения Шелякина «Хэппи-энд». Картина собрала 2,6 млн рублей,
Четвёртую строчку занял фильм Ханно Ольдердиссена «Лесси. Возвращение домой», сборы которого составили 1,52 млн рублей. Замыкает пятёрку лидеров хоррор «Отдай свою душу», собравший в России за выходные 1,26 млн рублей.
Ранее NEWS.ru писал о том, что дата выхода нового фильма Алексея Учителя «Цой» в российский прокат перенесена на 3 сентября.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен