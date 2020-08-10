Триллер «Неистовый» с Расселом Кроу возглавил российский прокат

Фильм «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу, стал лидером российского проката период с 6 по 9 августа. Триллер собрал 9,35 млн рублей.
Второе место по кассовым сборам занял австралийско-британский фильм «Побег из Претории» (Escape from Pretoria) режиссёра Фрэнсиса Аннана. Он заработал за тот же период 5,22 млн рублей,
По сюжету картины «Неистовый» женщина по имени Рэйчел сталкивается на дороге с мужчиной, которого она обогнала на светофоре. Незнакомец начинает преследовать её. Он нападает как на неё саму, так и на её знакомых.
Роли в фильме также исполнили Карен Писториус, Гэбриел Бейтман и Джимми Симпсон.
Премьеру ленты переносили несколько раз, и вы итоге она появилась на больших экранах в России 6 августа.
Производством фильма занималась компания Solstice Studios. Режиссёром выступил немец Деррик Борте, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники