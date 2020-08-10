Триллер «Неистовый» с Расселом Кроу возглавил российский прокат

https://static.news.ru/photo/147c0914-daea-11ea-a70a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Burek Films/Solstice Studios

Фильм «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу, стал лидером российского проката период с 6 по 9 августа. Триллер собрал 9,35 млн рублей.

Второе место по кассовым сборам занял австралийско-британский фильм «Побег из Претории» (Escape from Pretoria) режиссёра Фрэнсиса Аннана. Он заработал за тот же период 5,22 млн рублей, отмечает ТАСС. Третьим в рейтинге оказался комедийный боевик «Мой шпион» (My Spy) Питера Сигала с результатом в 3,65 млн рублей.

По сюжету картины «Неистовый» женщина по имени Рэйчел сталкивается на дороге с мужчиной, которого она обогнала на светофоре. Незнакомец начинает преследовать её. Он нападает как на неё саму, так и на её знакомых.

Роли в фильме также исполнили Карен Писториус, Гэбриел Бейтман и Джимми Симпсон.

Премьеру ленты переносили несколько раз, и вы итоге она появилась на больших экранах в России 6 августа.

Производством фильма занималась компания Solstice Studios. Режиссёром выступил немец Деррик Борте, писал NEWS.ru.