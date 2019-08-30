Netflix опубликовал трейлер картины, рассказывающей историю папы римского Франциска и его предшественника Бенедикта XVI.
Главные роли исполнили актёры Энтони Хопкинс («Молчание ягнят») и Джонатан Прайс («Игра престолов»). Мировая премьера состоится на Венецианском фестивале, проходящем с 28 августа по 7 сентября.
Как писал News.ru ранее, Paramount Pictures опубликовала новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы». Ролик рассказывает о героине актрисы Маккензи Дэвис по имени Грейс, которая является человеком лишь наполовину. Вместе с Сарой Коннор она стремится защитить Даниэлу от новой модели Терминатора из жидкого металла.