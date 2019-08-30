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Прощание с актёром Александром Числовым состоится 2 сентября. Все желающие проводить артиста в последний путь соберутся в Доме кино. Об этом сообщила директор Гильдии актёров кино Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина.

По её словам, прощание начнётся в 13:00 мск. Место похорон Числова пока не определено. В Гильдии надеются решить этот вопрос в течение дня. Гильдия помогает и организационно, и финансово, ситуация...