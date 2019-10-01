https://static.news.ru/photo/05d92844-e430-11e9-ab51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября встретился в Киеве со знаменитым американским актёром Томом Крузом. Голливудская звезда прибыла на территорию страны по личному приглашению главы государства.

Как сообщают представители пресс-службы офиса лидера, одной из главных тем разговора стала заинтересованность Круза в съёмках фильма на Украине. О каком именно проекте идёт речь — не уточняется. Однако пользователи Интернета уже начали шутить, говоря, что артист будет сниматься в продолжении сериала «Слуга народа», подменяя в исполнении главной роли Зеленского.

Зеленский в ходе встречи подчеркнул, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы на территории страны. Глава государства также выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы офиса президента.

Как ранее писал News.ru, приёмные дети Николь Кидман и Тома Круза предпочли остаться с отцом после развода звёздной пары в 2001 году, потому что «выбрали сайентологию вместо матери».