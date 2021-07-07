Тарантино купил старинный кинотеатр в Лос-Анджелесе

Американский режиссёр Квентин Тарантино купил в Лос-Анджелесе старинный кинотеатр Vista, расположенный на одной из центральных улиц города — бульваре Сансет. Об том сообщает THR.

По словам режиссёра, посещать ныне не работающий кинотеатр можно будет ближе к концу года.

Наверное, откроем его к Рождеству. Мы будем в нём показывать как старые, так и новые фильмы, — сказал Тарантино.

Кинотеатр Vista рассчитан на 400 человек, он был построен почти 100 лет назад, впервые открывшись в октябре 1923 года. В разное время там ставили водевили и показывали кино.

В 2007 году Квентин Тарантино уже приобрёл кинотеатр New Beverly Cinema. Там показывают исключительно 35- и 16-миллиметровые фильмы из личной коллекции режиссёра.

Ранее Тарантино назвал фильм, после которого хочет уйти на пенсию.