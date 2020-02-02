28 января в белорусской деревне Дуличи возобновились съёмки сериала «Сваты». Основной площадкой стал дом, в котором, по сценарию, живут Иван Будько (Фёдор Добронравов) и его жена Валюха (Татьяна Кравченко).
Съёмочная группа столкнулась с отсутствием снега под Минском. Изначально было решено привезти искусственный, однако осадки выпали перед самым началом производства,
В настоящий момент о сюжете нового сезона известно мало. Действие сериала будет разворачиваться зимой, а герои станут помещиками в XIX веке.
Как писал NEWS.ru, в новых сериях «Сватов» появится новый детский персонаж. Актриса Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве.
Производством ленты занимается украинская киностудия «Квартал 95».
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