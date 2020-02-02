https://static.news.ru/photo/9cb4812e-45cd-11ea-aa84-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Сваты» Фото: Квартал-95

28 января в белорусской деревне Дуличи возобновились съёмки сериала «Сваты». Основной площадкой стал дом, в котором, по сценарию, живут Иван Будько (Фёдор Добронравов) и его жена Валюха (Татьяна Кравченко).

Съёмочная группа столкнулась с отсутствием снега под Минском. Изначально было решено привезти искусственный, однако осадки выпали перед самым началом производства, передаёт «КП-Беларусь».

В настоящий момент о сюжете нового сезона известно мало. Действие сериала будет разворачиваться зимой, а герои станут помещиками в XIX веке.

Как писал NEWS.ru, в новых сериях «Сватов» появится новый детский персонаж. Актриса Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве.

Производством ленты занимается украинская киностудия «Квартал 95».