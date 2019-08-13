https://static.news.ru/photo/a96b8496-bdea-11e9-906f-fa163e074e61_660.jpg Данила Козловский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Режиссёр Данила Козловский завершил съёмки фильма о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года. Об этом проинформировали в компании «Нон-Стоп», занимавшейся производством ленты.

Вчера завершились съёмки фильма «Когда падали аисты» (рабочее название) режиссёра Данилы Козловского, рассказывающего об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, — цитирует сообщение « Интерфакс ».

Картина снималась на закрытых объектах АЭС в городе Курчатове Курской области, где до сих пор функционируют реакторы РБМК, аналогичные «чернобыльским», а также в студийных павильонах в Москве, Будапеште и Хорватии.

Выход фильма «Когда падали аисты» в прокат запланирован на 8 октября 2020 года. Режиссёр картины Данила Козловский играет в ней главную роль, а также выступает продюсером.

Как писал News.ru, ранее в сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль», выход которого после успеха одноимённого американо-британского фильма анонсировал телеканал НТВ. Главные роли в картине исполнили Надежда Михалкова и Игорь Петренко.

Интернет-пользователи высмеяли трейлер отечественного сериала, посвящённого аварии на Чернобыльской АЭС, из-за киноляпа и банального сюжета. В итоге НТВ направил претензии о нарушении авторских прав нескольким СМИ и блогерам из-за размещения презентационного ролика.

Также c сетки вещания Первого канала была снята запланированная на 22 июня премьера документального фильма «Чернобыль. Как это было». В пресс-службе телеканала обещали показать картину позже.