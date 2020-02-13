https://static.news.ru/photo/60df3858-4e4f-11ea-9859-fa163e074e61_660.jpg Александр Домогаров-младший Фото: sanekdomogarov/instagram.com

Российский режиссёр и сын известного актёра Александр Домогаров-младший рассказал, как работал над фильмом «Пустите детей», вышедшем в 2017 году. Он купил права на сценарий у американского писателя Стивена Кинга всего за один доллар.

Домогаров-младший был участником программы Dollar Baby, позволяющей экранизировать любой роман Кинга за символическую стоимость, сообщает канал «360».

Артист рассказал, что изначально не планировал подавать заявку, потому что написал сценарий задолго до того, как узнал о существовании проекта. Он хотел забросить работу над фильмом из-за нехватки денег на авторские права, но продюсер картины не сдалась и нашла информацию про Dollar Baby.

Потом проект чуть было не сорвался, потому что у нас «слетела» главная актриса, но и тут продюсер спасла ситуацию. В общем, съёмки этого фильма были настоящей школой кино, мы прошли через множество испытаний, одну сцену полностью пересняли, — рассказал кинематографист.

Как писал NEWS.ru, Стивен Кинг продал за доллар права на экранизацию своего рассказа. Покупателем стала 16-летняя девушка из Томска.