https://static.news.ru/photo/9f153e00-4824-11ea-b737-fa163e074e61_660.jpg Фото: starwars.com

Студия по созданию спецэффектов Industrial Light & Magic (ILM), основанная Джорджем Лукасом, показала, как была добавлена актриса Кэрри Фишер в фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

Специалисты использовали кадры, которые остались после съёмок седьмой части киносаги, вышедшей в 2015 году. Фишер изменили причёску и одежду, чтобы её персонаж Лея Органа выглядела по-новому.

В сцене с воспоминанием, где Лея встретилась со своим братом Люком Скайуокером, использовали кадры с лицами актёров из пятого и шестого эпизодов, которые выходили ещё в 1980-х. Образы были оцифрованы и перенесены в девятую часть, изменились только окружение и костюмы.

Картина «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» получила номинацию премии «Оскар» в категории «Лучшие спецэффекты».

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