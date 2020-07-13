Студия Marvel представила кандидатов на роль нового злодея в «Мстителях»

Американская компания Marvel Entertainment представила кандидатов на роль суперзлодея, который станет главным врагом новой команды Мстителей в продолжении кинофраншизы. Персонаж заменит Таноса в будущих картинах.
В новом выпуске программы Earth’s Mightiest Show, посвящённой вселенной комиксов Marvel, ведущие предположили, что соперником главных героев может стать кто-то из представителей инопланетных рас, например, Скруллы и Крии. Они отметили, что расы сюжетно пересекаются с комиксами о Фантастической четвёрке, о перезапуске которой уже давно идут разговоры.
Кроме того, ведущие предположили, что основным суперзлодеем может стать Ронан Обвинитель. В комментариях к видео поклонники киновселенной предложили свои варианты, среди которых — Доктор Дум, Галактус и Канг Завоеватель.
Ранее издание Collider составило рейтинг лучших злодеев из фильмов вселенной Marvel. Лидером стал Эрик Киллмонгер, появившийся в «Чёрной пантере» 2018 года, писал NEWS.ru.