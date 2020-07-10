Появился рейтинг лучших злодеев из фильмов Marvel

Издание Collider составило рейтинг лучших злодеев из фильмов вселенной Marvel. Лидером стал Эрик Киллмонгер, появившийся в «Чёрной пантере» 2018 года.
Редактор Адам Читвуд
Второе место занял Локи, брат Тора, которого сыграл Том Хиддилстон. Тройку замкнул Эдриан Тумс из ленты «Человек-паук: Возвращение домой», роль которого досталась Майклу Китону.
Также в топ-10 попали Танос, Мандарин, Эго, Красный Череп, Железный Торговец, Альтрон и Джастин Хаммер. Всего в списке перечислены 27 персонажей.
Ранее Титан Танос из «Мстителей» занял первое место в списке самых популярных кинозлодеев. Аналитики ToppCasinoBonus учитывали при составлении списка рейтинг наиболее известного фильма с участием злодея, количество запросов в Google за месяц и количество просмотров статьи о персонаже в «Википедии», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен