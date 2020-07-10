Появился рейтинг лучших злодеев из фильмов Marvel

https://static.news.ru/photo/495e751c-c2b8-11ea-ae4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marvel Studios

Издание Collider составило рейтинг лучших злодеев из фильмов вселенной Marvel. Лидером стал Эрик Киллмонгер, появившийся в «Чёрной пантере» 2018 года.

Редактор Адам Читвуд заявил , что персонаж прописан настолько подробно и вызывает в зрителях столько сочувствия, что его даже сложно назвать злодеем. Роль персонажа исполнил Майкл Б. Джордан.

Второе место занял Локи, брат Тора, которого сыграл Том Хиддилстон. Тройку замкнул Эдриан Тумс из ленты «Человек-паук: Возвращение домой», роль которого досталась Майклу Китону.

Также в топ-10 попали Танос, Мандарин, Эго, Красный Череп, Железный Торговец, Альтрон и Джастин Хаммер. Всего в списке перечислены 27 персонажей.

Ранее Титан Танос из «Мстителей» занял первое место в списке самых популярных кинозлодеев. Аналитики ToppCasinoBonus учитывали при составлении списка рейтинг наиболее известного фильма с участием злодея, количество запросов в Google за месяц и количество просмотров статьи о персонаже в «Википедии», писал NEWS.ru.