Стали известны номинанты на «Оскар» в категории «Лучший фильм года»

https://static.news.ru/photo/64a8f840-85a1-11eb-9d34-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Отец» Фото: kinopoisk.ru

За «Оскар» в номинации «Лучший фильм года» поборются восемь картин, в том числе «Земля кочевников», «Отец», «Минари» и «Манк». Об этом сообщили организаторы престижной кинопремии.

В число претендентов также вошли картины «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семёркой», «Иуда и чёрный мессия», а также «Звук металла». Лучшим режиссёром может стать Дэвид Финчер, Ли Айзек Чун, Хлоя Чжао, Томас Винтерберг и Эмеральд Феннелл.

Ранее стало известно, что фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не выдвинут на премию Американской киноакадемии. До этого картина попала в шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Иностранный художественный фильм». Вручение 93-й кинопремии «Оскар» в 2021 году было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал NEWS.ru, американский актёр и политик Арнольд Шварценеггер был номинирован на «Золотую малину». Об этом сообщается на YouTube-канале премии. Железный Арни может получить антинаграду как худший актёр второго плана за съёмки в российско-китайском фильме «Тайна печати дракона».