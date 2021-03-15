Стали известны номинанты на «Оскар» в категории «Лучший фильм года»

За «Оскар» в номинации «Лучший фильм года» поборются восемь картин, в том числе «Земля кочевников», «Отец», «Минари» и «Манк». Об этом сообщили организаторы престижной кинопремии.
В число претендентов также
Ранее стало известно, что фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не выдвинут на премию Американской киноакадемии. До этого картина попала в шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Иностранный художественный фильм». Вручение 93-й кинопремии «Оскар» в 2021 году было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса.
Как сообщал NEWS.ru, американский актёр и политик Арнольд Шварценеггер был номинирован на «Золотую малину». Об этом сообщается на YouTube-канале премии. Железный Арни может получить антинаграду как худший актёр второго плана за съёмки в российско-китайском фильме «Тайна печати дракона».